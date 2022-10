Myndigheder i kæmpe aktion mod indkøbscenter

38 medarbejdere fra flere myndigheder deltog i sidste uge i en omfangsrig aktion i Bazar Vest i Aarhus.

Det var medarbejdere fra Skattestyrelsen, Fødevarestyrelsens Rejsehold, politiet og Kontrolteamet under Borgerservice ved Aarhus Kommune, der foretog kontrollen.



I alt blev 31 virksomheder kontrolleret af Skattestyrelsen, og det var med fokus på virksomhedernes lønninger, kasseafstemninger, afgifter og pantmærker.

Ud af de 31 skal der følges på hele 24 af virksomhederne.

- Opfølgningen over for den enkelte virksomhed afhænger af de problemer, vi fandt. Nogle vil få en regning fra os på manglende afgifter, og andre vil fx blive indstillet til bøder eller blive pålagt at føre en logbog over virksomhedens ansatte, fortæller Anne Sofie Hedemann, der er underdirektør i Skattestyrelsen, i en pressemeddelse.

Der blev også beslaglagt 100 flasker med drikkevarer og 10.000 pantmærker, der ikke måtte opbevares på stedet.



Det betyder, at seks virksomheder skal føre digital logbog over virksomhedernes ansatte. Seks virksomheder kunne ikke dokumentere, at de havde betalt afgifter af deres varer. Hvis der ikke fremskaffes dokumentation, vil Skattestyrelsen sende en regning for manglende afgifter af varerne, og derefter vurderes det, om de skal have bøder.

Vidste ikke, hvor varer kom fra

Fødevarestyrelsen besøgte 14 butikker, og her blev der fundet overtrædelser i knap halvdelen af besøgene.

Tre af dem havde ikkestyr på sporbarhed af deres varer, og kunne altså ikke dokumentere, hvor de kom fra.

- Netop sporbarhed er helt afgørende, hvis det viser sig, at der er farlige fødevarer i omløb, understreger leder af Fødevarestyrelsens Rejsehold Michael Rosenmark.



To af butikkerne fik derfor beslaglagt deres varer. Den tredje butik valgte selv at destruere de varer, der ikke var sporbarhed på, oplyser Skattestyrelsen.