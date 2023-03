Musikhuset aflyser for anden gang: Den ene er syg - den anden er indlagt efter et fald

Folk, som har glædet sig til at tage plads i Musikhusets bløde stole i morgen aften, er nødt til at glæde sig lidt endnu.

I hvert fald hvis de har billet til foredraget "Den sidste tour" med det legendariske makkerpar Jørgen Leth og Jørn Mader.

Ifølge Musikhuset i Aarhus' hjemmeside er arrangementet nemlig blevet aflyst. TV2 Østjylland har forsøgt at kontakte Musikhuset for en forklaring, men det er ikke muligt at komme igennem på telefonen.

Lokalavisen Aarhus skriver imidlertid, at aflysningen skyldes, at Jørn Mader er blevet syg, mens Jørgen Leth er indlagt efter et fald i weekenden. Det fremgår af en mail sendt til billetindehaverne.

Det er anden gang, Musikhuset aflyser det pågældende arrangement, som første gang var på plakaten den 26. september sidste år. Dengang blev det også aflyst som følge af sygdom.

Der er ikke sat ny dato på endnu.

Makkerpar i årtier

Jørgen Leth og Jørn Mader dækkede cykelløbet Tour de France for TV2 i 14 år. De har kendt hinanden siden 1970'erne, da Jørn Mader skulle interviewe Jørgen Leth til en portrætartikel i Politiken.

Mange år senere blev Mader hyret til Sporten på det nyåbnede TV2, og her fik han ideen om, at Jørgen Leth skulle være medkommentator på tv-stationens Tour de France-dækning.



De har sagt, at den tour, der altså skulle have bragt dem forbi Aarhus tirsdag aften, er deres sidste sammen.