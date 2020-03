Museumsdirektør: - Den Gamle By risikerer konkurs

COVID-19 påvirker os alle, og det er lige nu svært at finde en branche, der ikke bliver hårdt ramt af den delvise nedlukning af Danmark.

Og situationen er desværre ikke meget anderledes for den aarhusianske kulturinstitution Den Gamle By.

- Det er pokkers alvorligt. Vi mister allerede nu vores primære driftsgrundlag i form af indtægter fra besøgende. Så det er alvorligt nok, selv hvis det kun fortsætter i de her fjorten dage, hvor vi regner med et milliontab. Hvis det fortsætter i tre måneder, så vil det koste os ti millioner kroner, siger Thomas Bloch Ravn, museumsdirektør i Den Gamle By, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han frygter især, at lukningen rækker ind over højsæsonen, og at man dermed også mister omsætning krydstogtsgæster, turister fra både ind og udland, og den kæmpe flok sommerglade aarhusianere, der har sæsonkort til attraktionen.

Direktør for Den Gamle By i Aarhus, Thomas Bloch Ravn, håber på det bedste og frygter det værste. Foto: Bjarne Luthcke/Ritzau Scanpix

Risikerer konkurs

Lige nu er det stadig muligt at gå sig en tur i Den Gamle By ved Aarhus' botaniske have. Men butikker, spisesteder og de enkelte muséer er lukket.

- Nu maler jeg måske fanden på væggen, men man er nødt til at tænke på alle de mulige scenarier. Vi kan stå i en situation, hvor der bare ikke er flere penge - hvor vi går konkurs, siger Thomas Bloch Ravn.

Om det kan komme til at betyde en decideret lukning eller om Den Gamle By vil skulle omstille sig på andre måder, tør han endnu ikke spå om.

Men han håber på, at der blandt de mange hjælpepakker, som regeringen i øjeblikket søsætter, også vil kunne finde hjælp til museer og andre kulturinstitutioner.

- Vi vil aldrig kunne dække de tab, som vi lige nu og over den næste tid vil opleve. Vi skal nu overveje, hvad det bankende hjerte er i Den Gamle By, og hvad vi gerne vil bevare. For der er ingen tvivl om, at det er vores eksistensgrundlag, der lige nu er på spil, siger han.

Thomas Bloch Ravn oplyser, at der i museets vedtægter står, at i tilfælde af konkurs, så overgår museets aktiver til offentligheden, hvor kommunen i forhandling med kulturministeren skal tage stilling til, hvad der skal ske fremadrettet.

For nuværende gør man alt hvad man kan for at begrænse museets tab og sikre dets fremtid.

Normalt er Den Gamle By en af de flittigst besøgte attraktioner i landsdelen. Det har COVID-19 som minimum sat en stopper for midlertidigt. Foto: Kim Haugaard/Midtjyske Medier/Ritzau Scanpix

Et på verdensplan unikt museum

Det vil uden tvivl være et stort tab, hvis situationen bliver så alvorlig, at Den Gamle By må lukke.

Ikke bare for Aarhus og for Danmark, men for verdenen.

- Man kan jo ringe og spørge mine kollegaer i det store udland, om der findes noget som Den Gamle By i Australien, USA eller andre steder i verdenen. Det gør der ikke. Den Gamle By er unik, fordi hygge, familietid og historielære smelter sammen i en enestående danmarkshistorisk fortælling, siger Thomas Bloch Ravn.

Siden han forleden meldte ud på museets Facebook-side, at coronavirussen kunne få alvorlige konsekvenser for Den Gamle By, er det væltet ind med tilkendegivelser om støtte og tilbud om hjælp.

- Forhåbentlig betyder det, at der er en opbakning til det her sted, som er så stor, at vi kommer godt igennem det her i sidste ende og fortsætter:

- Den Gamle By er for mig som en smuk solnedgang eller bøgen, der lige er sprunget ud. Jeg bliver så betaget og glad indeni, når jeg er her. Og den følelse tror jeg, at rigtig mange deler. På tværs af alle generationer. Det er det vi mister, hvis Den Gamle By ikke var her mere. Vi mister det museum i landet, når formår at nå bredest ud til den danske befolkning.

