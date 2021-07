Museer rykker udenfor: - Noget andet end at spille ludo

Sådan et har familien Styrbæk fra Nørresundby taget med sig i sommerhus i Grenaa. Og med stor succes.

- Det er sådan en stor pakke med en masse forskellige forsøg, som man kan lave og en masse spændende ting, som vi også har lavet. Og det var megafedt at prøve, siger William Styrbæk fra Nørresundby.

- Det der med at prøve at lave noget, man kunne se, der rent faktisk virkede. Og det med at noget, man har prøvet, rent faktisk ser ud som det, man gerne vil have det til at være.

En klogere familie

Mor Janne Styrbæk fortæller, at projektet har involveret hele familien inklusiv bedsteforældre.

- Morfar er glad for blomster, så han har været rundt i haven og fortalt om blomster, og så har de hygget sig med det. Mormor har hjulpet med noget af det kreative med at klippe stjerner ud.