Mulig vanvidskørsel: 21-årig får beslaglagt bil

Den 21-årige mand valgte at holde ind til siden efter et stykke tids politijagt. Men det var ikke for at overgive sig. Tværtimod.

Han fortsatte flugtforsøget til fods sammen med en medpassager fra bilen. Bilisten blev dog indhentet og anholdt af politiet.

Det blev en dyr aftentur for den 21-årige, der fik beslaglagt bilen på grund af formodet vanvidskørsel. Men ikke nok med det, så blev bilisten sigtet for narkokørsel og kørsel uden kørekort.

Listen af sigtelser stopper dog ikke der. I bilen blev der fundet en dolk og tramadol-piller (stærk smertestillende medicin). Det er en overtrædelse af knivloven, ligesom han også er blevet sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer.