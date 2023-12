Mulig drukneulykke viste sig at være mågeskrig

I nat omkring midnat indløb der en melding om en mulig drukneulykke omkring Marselisborg Lystbådehavn i Aarhus hos Østjyllands Brandvæsen.

Billeder fra hændelsen viser et massivt opbud af ambulance, politi og redning på stedet, samt en helikopter i luften og dykkere.

- Vagten går en lukkerunde omkring 23.30 og synes, han hører et skrig, og på molen ligger der et håndklæde og et par badesko, så han slår alarm, siger brandvæsnets operationschef Thomas Jørgensen til TV2 Østjylland.

- Vi kommer derud med både, dykkere og helikopter, men vi finder ikke noget. Da vi er der, hører man også et skrig igen, men det er en måge. Det er vi sikre på, siger han.

Efter halvanden times søgning med blandt andet også varmesøgende droner, indstiller man derfor operationen.