Moumen hopper fra mur til mur - lader sig ikke styre af usynlige regler

Man kommer ud for frygt og nervøsitet

De hopper fra mur til mur, langs trappegelændere og over alle udfordringer på deres vej.

For den utrænede ser det ikke helt ufarligt ud, men ifølge Moumen Machlah, så er det også noget af det, som gør parkour helt specielt.

- Jeg tror, at det parkour gør ekstraordinært godt, det er, at man kommer ud for frygt og nervøsitet, fordi man ofte, hvis man fejler, ikke har en madras eller skinnebensbeskytter til at hjælpe en, så det gør, at man tager tingene lidt mere seriøst, siger han.

Og så er det frigørende, at dyrker sporten.

- Det giver noget personlig frihed, og det giver en oplevelse af, at hvis man planlægger tingene rigtigt, og tænker dem godt igennem, så kan man gøre lige, hvad man vil. Derfor synes jeg, parkour er frigørende, afslutter han.