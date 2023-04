Motorvejen var spærret efter eksploderet dæk

Der er sket et færdselsuheld på den østjyske motorvej E45 ved Ormlev syd for Aarhus. Nærmere bestemt mellem Aarhus S og motorvejskryds Aarhus V i nordgående retning.

Det fremgår af trafikkortet fra Vejdirektoratet, at redningsmandskabet er på vej til stedet.

Lige nu er status, at der ventes ryddet ved 17.15-tiden.

Opdateret klokken 17.44: Vagtchef Morten Hansen fra Østjyllands Politi fortæller, at uheldet skyldtes et dæk på en personbil, der pludselig eksploderede. Det fik bilen til at påkøre autoværnet i midten og forulykke.

Heldigvis kom ingen personer til skade, og der er ryddet op på stedet efter en kortvarig spærring i det ene spor.