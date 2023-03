Motorvej spærret: Lastbil i uheld på E45

Politi og redningskæretøjer er torsdag eftermiddag til stede på motorvejen E45.

Det oplyser Østjyllands Politi og Østjyllands Brandvæsen på Twitter.

Der er angiveligt tale om en lastbil, der er kørt gennem autoværnet.

Trafikken har været spærret i begge retninger, og der er allerede opbygget kø syd og nord for ulykkesstedet. Sent torsdag eftermiddag melder Vejdirektoratet dog, at ét spor er åbnet i nordgående retning.