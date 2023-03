Motorvej genåbnet: En person er omkommet i ulykke

Ifølge Østjyllands Politi er en lastbil røget gennem autoværnet, og det har siden ulykken sidst på eftermiddagen givet massive trafikale problemer og et langstrakt oprydningsarbejde.

De pårørende er underrettet, oplyser politikredsen i et opslag på Twitter.

En person er omkommet i den ulykke, der torsdag eftermiddag skete i myldretidstrafikken vest for Aarhus.

"Godt nyt der nu helt genåbnet i nordgående retning og der blevet genåbnet et spor i sydgående retning ved uheldet hvor der forsat bliver arbejdet på stedet så vis hensyn," skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Da mørket faldt på, var der fortsat lang kø på E45 vest for Aarhus.

Her til aften er det ene spor i nordgående retning åbnet. Periodevis lukkes der for nordgående trafik, så den sydgående trafik kan afvikles ved at sende de ventende bilister retur til Aarhus V-tilkoblingen, og bilisterne derfra kan finde andre veje.

Ifølge Vejdirektoratet ventes der at være ryddet op og normaliseret trafik i løbet af aftenen.

Billeder fra motorvejskøen viste i eftermiddag, at biler og andre køretøjer var trukket ud til siden for at lade redningskøretøjer forbi.