Mortensens overtidsscoring skaffer AGF sejren i vild afslutning

Cheftræner Morten Karlsen fik gult, og assistent Mikkel Beckmann fik rødt for brok.

I tillægstiden steg han til vejrs og stangede sejren hjem til AGF til stor frustration for Lyngby-bænken.

Få minutter før tid så det ud til, at gæsternes Frederik Gytkjær skaffede Lyngby et enkelt point, men hjemmeholdets Patrick Mortensen ville det anderledes.

Tam affære

Foruden var ellers gået en kamp, der langt hen ad vejen var en tam affære. AGF var i første halvleg kommet foran efter et klodset selvmål af Pascal Gregor.

Derfra var værterne i kontrol og ville ikke meget med bolden. Det så ud til at koste til slut, men Mortensens hovedstød reddede aarhusianerne.

Med sejren puster aarhusianerne i toppen FC Midtjylland i nakken. AGF har på andenpladsen et enkelt point op til midtjyderne.

FC København kan passere både AGF og FCM med en sejr på hjemmebane over Silkeborg mandag.

Lyngby ligger på 11.-pladsen med 9 point - to færre end Sønderjyske på tiendepladsen.

Svære vejrforhold

Vejrforholdene gjorde det ikke nemt at spille poleret fodbold i Aarhus. En kraftig blæst skabte en dyst, der var præget af mange dueller.

Det var, som så ofte før, til AGF's fordel, og aarhusianerne trykkede første halvleg igennem på med mange dødbolde mod Lyngbys mål.

Værterne kom tættere og tættere på. Det virkede som et spørgsmål om tid, før det ville gå galt for Lyngby, og ti minutter før pausen gik den ikke længere.

AGF's Tobias Bech forlængede ved forreste stolpe et hjørnespark, inden Lyngby-midtstopper Gregor klodset sendte bolden i eget net.

AGF var i kontrol

Scoringen ændrede ikke kampbilledet. Det var langt hen ad vejen en uskøn og ikke særlig ophidsende affære.

AGF var i kontrol, men virkede ikke synderligt interesseret i at investere meget offensivt, mens Lyngby i den modsatte ende ikke havde kvaliteten til at true værterne.

20 minutter før tid havde værterne muligheden for endegyldigt at punktere kampen. Lyngby-keeper Jannich Storch hev dog en flot redning frem på Kristian Arnstads forsøg fra nært hold.

I kampens afslutning forsøgte Lyngby at etablere et pres for en udligning.

Tre minutter før tid passerede et udspark fra Storch over hele AGF-defensiven, der snorksov, og bolden endte for fødderne af indskiftede Gytkjær, som sikkert udnyttede den aarhusianske blunder.

AGF-anfører Mortensen sørgede dog for, at det aarhusianske forsvarskoks ikke endte med at koste point.