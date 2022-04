Morten har samlet, siden han var lille – i dag er kælderen fyldt med luksusbiler

Betaler gerne for den rigtige bil

Den store interesse for de små biler har Morten Fonvig ikke fra fremmede. Hans far, Jørgen Fonvig, begyndte allerede samlingen, inden sønnen blev født.

Det, der hurtigt blev en fælles hobby, har indtil videre kostet omkring 200.000 kroner. 3.500 af dem måtte Morten Fonvig punge ud med for en enkelt bil.

- Det var en bil, jeg bare måtte have, så der var ikke noget at gøre. Men jeg tør ikke helt sige det til folk, for de tænker sikkert bare: 'Du er rablende gal, menneske'. Men det var en bil, der betyder rigtig meget for mig, så den skulle jeg bare have i samlingen, siger Morten Fonvig med et grin.