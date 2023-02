Mord på 16-årig antænder kampen for LGBT+-rettigheder

Et mord i en britisk forstad var anledning til, at en større demonstration søndag gik gennem det centrale Aarhus.

Deres mål er klart: stop hadforbrydelser mod LGBT+-personer og sikr lige rettigheder for alle.

Bag demonstrationen står bag 18 år gamle Lilith Mølbæk Hansen. Hun har været politisk aktiv for LGBT+-rettigheder, men følte en frustration over ikke at være kommet nogen vegne.

Men efter et meget omtalt mord i Storbritannien, besluttede hun sig for at gøre noget og kontaktede andre ligesindede på Facebook.

- Jeg fik 12 mennesker til at hjælpe mig med at sætte det op, og i dag står vi næsten 100 til den her begivenhed.

- Jeg er meget, meget stolt af alle, der deltager, siger hun til TV2 Østjylland.