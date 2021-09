Mor til offer for seriekrænker: Min datter tør ikke længere være alene

Omfavnede og kyssede

Hendes 15-årige datter var tirsdag morgen i sidste uge på vej ud til bussen for at komme i skole. Her mødte hun en mand mellem Trige Parkvej og Brønshøjvejen. Manden stoppede hende for at spørge om, hvor bussen var.

Derefter spurgte han, om hun havde Snapchat, og om han måtte få den. Hun svarede, at det måtte han ikke. Så omfavnede han hende, fortalte hende, at hun var pæn, snuste til hendes hår og prøvede at kysse hende på munden. Hun frøs i et minut, hvor hun ikke var i sig selv. Så råbte hun stop og prøvede at vikle sig ud af mandens arme. Han gav slip, og hun løb op til busstoppestedet.