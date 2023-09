Mor ringede 1-1-2, da piger på sup-boards fik problemer på vandet

En bekymret mor ringede lørdag ved 16.45-tiden efter hjælp, da to piger på sup-boards havde svært ved selv at komme ind på land efter en paddle-tur på Brabrandsøen.

Det oplyser operationschef Thomas Reinholdt Jørgensen fra Østjyllands Brandvæsen til TV2 Østjylland.

- Vi sendte folk afsted, men pigerne var heldigvis selv kommet ind i sikkerhed ved Brabrand Rostadion på Vandværksvej, før vi ankom. Jeg ved ikke præcist, hvad der skete, men de kan være blevet overrasket over vinden, siger Thomas Reinholdt Jørgensen.

Surfer på afveje

Klokken 17.29 indløb endnu en melding, hvor en person på vandet havde brug for assistance.

Denne gang ud for Borgmestervangen i Fjellerup, hvor en forbipasserende ringede 1-1-2, da vedkommende så en mand på et surfbræt, der så ud til at have behov for hjælp til at komme i land.

Også her lykkedes det manden at redde sig selv i land, lige inden hjælp noget frem.