Mor efter dokumentar om farlig datter: - Jeg tror, det ender galt igen

25-årige Louise Bach lider af paranoid skizofreni og har længe været farlig for sig selv og sine omgivelser.

I årevis har hendes mor, Heidi Bach, desperat forsøgt at advare myndighederne om, at Louise kunne blive farlig – enten for sig selv eller andre.

I TV 2-dokumentaren 'Min datter er sindssygt farlig', der blev sendt torsdag, følger man Heidi Bachs kamp for at få hjælp til datteren. Men det lykkedes ikke, og Louise ender med at begå et groft overfald på en gravid kvinde.

Det udløser en fængselsdom, og kort tid efter forsøger Louise at begå selvmord.

Udskrevet seks dage efter selvmordsforsøg

Det er et halvt år siden, at TV 2 forlod familien, og i dag går det desværre ikke bedre med Louise. Tværtimod fortæller hendes mor.

Siden optagelserne sluttede i marts, har Louise gentagne gange været indlagt på psykiatrisk hospital.

I sommeren 2019 begik Louise et groft overfald på en gravid kvinde sammen med en pigebande. Banden var bestilt af den mand, der havde gjort kvinden gravid, der ønskede at skræmme hende, så hun ville få en abort. Louise fik seks måneders fængsel. Foto: tv2.dk

Både frivillige indlæggelser, men også med tvang, hvor hospitalet var nødt til at få hjælp fra politiet for at få Louise indlagt. Ved flere af indlæggelserne var Louise kun indlagt i et døgn.

For tre uger siden - 11. august - blev Louise endnu engang indlagt på Psykiatrisk Hospital i Skejby.

Få timer efter Louise var blevet indlagt, forsøgte hun igen at begå selvmord. Seks dage senere udskrev afdelingen Louise. Det forstår Heidi Bach ikke.

- Jeg har en kæmpe sorg over min pige, som jeg elsker over alt på jorden. Hun er frygtelig syg og kan koste en anden eller hende selv livet. Jeg har prøvet at advare dem på Psykiatrisk Hospital i Skejby. Og alligevel udskriver de hende. Jeg har en oplevelse af, at når Louise er indlagt, er hun i opbevaring. Der sker ikke noget, siger Heidi Bach til TV 2.

Truet med at slå sin mor ihjel

Efter udskrivelsen af Louise skete der det, som Heidi Bach frygtede. Louise har ikke fået det bedre.

Faktisk har Louise for ganske nyligt truet med at slå sin mor ihjel i forbindelse med, at hun endnu engang skulle indlægges.

Det er ikke første gang, at Heidi Bach får dødstrusler fra sin datter, og hendes tre andre døtre frygter ofte for morens liv.

- Jeg tror, det ender rigtig galt. Jeg tror, at jeg mister hende. Men det kan nemt komme til at gå ud over en anden, siger Heidi Bach.

Region Midtjylland: Vi udskriver kun, hvis det er forsvarligt

Hos Region Midtjylland, der er ansvarlig for Psykiatrisk Hospital i Skejby, som Louise blev udskrevet fra seks dage efter sit selvmordsforsøg, mener man ikke, at man har handlet forkert.

Louise Bach har været indlagt et hav af gange, hun bliver ofte udskrevet efter en enkelt dag eller få dages indlæggelse. Herefter begynder hun at tage stoffer og får det hurtigt dårligt igen. Foto: tv2.dk

Den lægefaglige direktør inden for Psykiatri- og Socialområdet i Region Midtjylland, Phuong Le Reisinia, vil ikke udtalte sig om Louises konkrete sag, men siger til TV 2 Nyhederne:

- Vi udskriver aldrig nogen, hvis det er uforsvarligt. Men det er altid sådan, at når patienten forlanger sig udskrevet, så bliver patienten grundigt vurderet i forhold til selvmordsfaren, siger hun.

Heidi Bach: - Jeg har givet op

Ved sin seneste indlæggelse havde Louise selv bedt om at blive udskrevet, men Heidi Bach mener, at hendes datter burde tvangsindlægges og færdigbehandles.

Hun føler, at hun har forsøgt at råbe systemet op i mange år, men hun synes, det har været forgæves.

- Jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op. Jeg har givet op. Jeg er helt færdig. Louise er så langt ude, og hun har brug for så meget hjælp. Og der findes ikke noget i lovgivningen, der gør, at hun kan hjælpes. Så i den bedste af alle verdener, ville jeg ønske, at man kunne tvangsindlægge hende, siger hun.