Mollies elskede VHS-maskine gik i stykker - nu har hun et helt lager

Faktisk har der været så mange henvendelser, at Olivia, her tre dage efter, stadig ikke er vendt tilbage på dem alle.

- Jeg er stadig i gang med at skrive rundt til folk, da der er så mange. Det er helt fantastisk, siger hun.

En bekymring mindre

Mollie er som autist mest tryg i sine rutiner. Hun bliver ked af det og forvirret, når hun ikke kan se sine VHS-bånd, og derfor betyder de mange henvendelser, at familien nu kan have nogle ekstra til at stå. Til når de uundgåeligt vil gå i stykker efter længere tids brug.

- Det er dejligt, at folk har lyst til at hjælpe, når de kan se, at der er et behov for det. Man er virkelig glad for, at der er nogen, der vil gøre en indsats. Især når det er så vigtigt for min søster. Det er ikke lige det, jeg havde regnet med. Så at de gider gøre, det betyder rigtig meget, siger Olivia Ruseng Hermansen.