Mørklagt skandalesag: Helt vildt og uden sidestykke

På et langt møde i udvalg for sociale forhold og beskæftigelse onsdag aften blev udvalget orienteret i sagen om lukningen af Kontaktstedet i Gellerup for over to ugen siden.

Og Venstres Gert Bjerregaard er mildest talt ikke beroliget.

- Det tangerer en skandale. Det er helt vildt og uden sidestykke, siger byrådsmedlemmet til TV2 ØSTJYLLAND.