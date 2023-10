Mødte sin overmand: Kendt tv-vært efterlyser 'fantastisk løber'

- Jeg vil gerne sige respekt og tak for duellen. Jeg elsker både at konkurrere og tabe. Så jeg vil sige, "hold kæft, hvor er du god", siger 31-årige Jonas Madsen.

- Så kommer han pludselig bragende i et tempo, jeg aldrig har set før alligevel. Han var en ægte løber der. Så racer vi bare 400-500 meter, indtil jeg må give op og bare begynder at grine, siger Jonas Madsen.

Der er god fart i benene denne onsdag aften. Han har rundet tre kilometer på lige over 11 minutter. Han overhaler de andre løbere én efter én og vender om ved Dyrehaven for at vende snuden hjem til Frederiksbjerg.

Jonas Madsen løber tre-fem gange om ugen og som oftest ved Tangkrogen.

- Jeg skrev det for at finde ham og for at fortælle en god historie. Det er en enormt sød og charmerende Facebook-gruppe. Jeg kan også godt lide de personlige historier derinde også.



- Jeg håber, vi finder ham, så det var godt, I så opslaget, siger Jonas Madsen, der er 100 procent sikker på, at det ikke var hans egen skygge, han løb efter.

Jonas Madsen beskriver den mystiske overmand som 29-34 år med mørkt kort hår. Han havde et par korte, sorte shorts på og en grå bluse, og så var det omkring klokken 18.30.