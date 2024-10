Uroligheder i bydel: Mødte truende gruppe

To gange torsdag måtte politiet rykke ud til uroligheder i det vestlige Aarhus.

Begge anmeldelser drejede sig om forsamlinger af personer i bydelen Gellerup.

Klokken 14.00 modtog Østjyllands Politi således en anmeldelse om, at der var opstået en form for slagsmål mellem en gruppe på omkring fem yngre mænd, der befandt sig på Emmasvej. Det skriver Østjyllands Politi i fredagens døgnrapport.

Politiet sendte hurtigt flere patruljer til området, og mødte senere en gruppe på omkring ti personer på Sigridsvej, som passede på beskrivelsen. Gruppen udviste ifølge politiet en truende og aggressiv adfærd over for betjentene, hvilket inkluderede råb af diverse skældsord. Gruppen voksede i antal og talte snart op mod 15 personer, og i et buskads i nærheden fandt politiet en kniv - den ville ingen af personerne i gruppen dog vedkende sig.

Maskeret mand

Den ene af mændene i gruppen dækkede sit ansigt til undervejs i politiets forsøg på dialog med gruppen, så betjentene ikke kunne se hans øjne. Da han ikke efterkom politiets anvisninger om at afdække sit ansigt, blev han sigtet for at have overtrådt forbuddet om maskering.

Den maskerede person, en 26-årig mand, blev efterfølgende udadreagerende og højtråbende. Derfor blev han også anholdt og sigtet for at have forstyrret den offentlige ro og orden. Under en efterfølgende visitation fandt politiet et par joints og sigtede ham derfor også for narkobesiddelse.

Flere køretøjer stimlet sammen

Senere torsdag aften modtog politiet endnu en anmeldelse om en form for uroligheder i det vestlige Aarhus med mulig forbindelse til eftermiddagens samme.

Flere patruljer blev derfor endnu engang sendt mod Gudrunsvej i Gellerupparken, hvor omkring 20 køretøjer befandt sig ved politiets ankomst. Personerne i bilerne forlod dog hurtigt stedet, og ingen ønskede umiddelbart at tale med politiet.

Ifølge politiets oplysninger er der tale om et intern opgør i et kriminelt miljø, og da der igen lidt senere på aftenen var roligt i området, forlod patruljerne igen stedet.