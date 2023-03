Moderkage-trend overraskede garvet jordemoder

Vil du se moderkagen? Det spørgsmål får de fleste nybagte forældre efter en fødsel, og mens mange siger pænt nej tak, er andre nysgerrige. Og så er der dem, der går skridtet videre og får organet med hjem, fortæller Vibeke Visti, der er jordemoder på Aarhus Universitetshospital og har mere end 25 års erfaring.

Det bliver ikke mig, der kommer til at spise den Vibeke Visti, jordemoder

- Jeg kan tydeligt huske første gang, jeg hørte om det. Her var der en familie, der gerne ville have den med hjem for at grave et hul i haven og plante et træ ovenpå, der skulle stå som livets træ. Det, synes jeg, var en smuk tanke, siger hun.



Da Vibeke Visti blev færdiguddannet som jordemoder i 1996, havde hun ikke hørt om folk, der spiser moderkagen.

Men der er også tilfælde, hvor forældrene tager moderkagen med hjem for at spise den. Det kan foregå på flere forskellige måder. Moderkagen kan blendes eller tørres Organet har sørget for ilt og næring til barnet inde i maven, og så skulle det eftersigende indeholde vitaminer, der giver moderen energi efter fødslen. Det har fået både almindelige mennesker og kendisser som Kim Kardashian til at følge dyrenes eksempel og spise moderkagen.

Ifølge Vibeke Visti er der både nogle, der spiser den rå som en smoothie, stegt eller som pulver i kapsler. Der er ikke fundet beviser for fordele ved at spise moderkagen, men heller ikke, at det skulle være skadeligeligt. Derfor er det ikke noget, jordemødrene blander sig i. - Der er forskellige holdninger til, om det er okay, og nogle synes, det er ulækkert. Men hvis folk har sat sig ind i det og gerne vil, så har jeg det fint med det. Men det bliver ikke mig, der kommer til at spise den, siger hun.

Som med andre trends går det op og ned. Og det er da heller ikke den eneste moderkage-mode, der har været oppe gennem tiden. Tidligere har der været flere tilfælde af den såkaldte lotus-fødsel, som går ud på, at man ikke klipper navlesnoren. I stedet opbevarer man ifølge Vibeke Visti moderkagen i en pose med urter, indtil navlesnoren selv slipper barnet.

- Der er ikke mange af dem, men de findes, siger jordemoderen. Ikke for tøsedrenge For det meste bliver moderkagen dog på hospitalet, når forældrene vender hjem med en sund og rask baby. Og det er da også sidste del, der fylder mest i Vibeke Vistis dagligdag. - Det er ikke ufarligt at blive født, så vi skal sørge for, at mor og barn kommer godt igennem. Det er derfor, vi er sat i verden som jordemødre, siger hun.

Jeg tror kun, jeg er blevet kaldt en kælling én gang i mit liv Vibeke Visti, jordemoder