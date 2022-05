Mobilt værksted hjælper med at fikse i stedet for at smide ud

Strejker din hårtørrer, er favoritstolen knækket eller er TV’et i udu? Så bør du overveje det en ekstra gang, før du kasserer dine ting.

Sådan lyder det fra genbrugs- og affaldsselskabet Kredsløb, der opererer i Aarhus Kommune, og derfor var de i dag forbi IKEA i Skejby med deres REUSE-vogn.



- Vi vil gerne bidrage til, at aarhusianerne opdager, at i stedet for at smide ud og købe nyt, så kan man faktisk med nogle simple greb reparere tingene, og de kan få et nyt liv og bruges langt videre, end hvad man faktisk troede i første omgang, siger frivilligkoordinator for REUSE, Leif Christiansen, til TV2 ØSTJYLLAND.