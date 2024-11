Styrtede på glat cykelsti: - Mit ansigt blev smadret ned i asfalten

For første gang siden sin barsel sadlede Trine Østerby fra Tilst mandag morgen op på sin elcykel for at køre mod sit arbejde i det centrale Aarhus. I løbet af natten faldt temperaturen ned omkring frysepunktet, hvilket hun godt bemærkede på den 12 kilometer lange rute. - Jeg kunne mærke, at der var glat her og der, men jeg er vant til at cykle, så jeg tænkte, at det ikke var noget problem, siger Trine Østerby til TV2 Østjylland. Turen til arbejdet tog dog en drejning, da hun kørte ned ad Viborgvej med god fart, og selvom hun forsøgte at bremse, gik det galt i et lille sving ved en fodgængerovergang. - Så forsvandt cyklen under mig, og den fløj ud på vejen, mens jeg smadrede ansigtet direkte ned i asfalten, siger Trine Østerby. Her dagen derpå har hun tydelige skrammer i ansigtet.

- Det gør vanvittigt ondt, og jeg kan mærke, at jeg virkelig skal passe på, siger Trine Østerby.

Flere tilskadekomne samme morgen Aarhus Universitetshospital havde mandag morgen omkring klokken 08.00 modtaget cirka 20 tilskadekomne cyklister. Tendensen fortsatte ud på formiddagen, siger Ole Mølgaard, der er cheflæge i akutafdelingen. - Det ser vi ofte på de første dage med glat føre, hvor man lige skal vænne sig til det, siger Ole Mølgaard, som opfordrer folk til at være opmærksomme, når de træder i jernhestens pedaler. Ingen af de tilskadekomne cyklister fik varige mén eller alvorlige skader. Tirsdag formiddag var blot to cyklister forbi skadestuen, men det kunne hverken be- eller afkræftes, om det var glat føre, som forårsagede de uheld. - Det er grotesk - Da jeg rejste mig op, drypper det med blod, siger Trine Østerby, der havde både cykelhjelm og refleksvest på. Hun blev hjulpet på benene af en fremmed mand, og da hun kiggede sig omkring, så hun, at hun ikke var den eneste, der var røget i asfalten. Tre andre cyklister omkring hende var også røget ned. - Så kom der politi, som satte spærring op, så man var nødt til at stige af cyklen og trække på fortovet, fordi det var for farligt at cykle på stykket, siger Trine Østerby. Hun kender ikke det fulde omfang af sine skader, da hun snakker med TV2 Østjylland tirsdag, men hun har ondt flere steder.

Det føles som om, at jeg først har fået bank, og så er jeg taget i crossfit i otte timer bagefter Trine Østerby, cyklist, Tilst

- Det føles som om, at jeg først har fået bank, og så er jeg taget i crossfit i otte timer bagefter, siger Trine Østerby. Hun retter en skarp kritik af Aarhus Kommune, der står med ansvaret for at holde de offentlige cykelstier ryddet for sne, slud og is. - Det er grotesk, at vi er i november, og at der ikke er ordentlige procedurer for at få saltet vejene inde i byen, siger Trine Østerby. - Aarhus vil gerne være en cykelby, og man vil gerne have bilerne ud af centrum, men så er de nødt til at tage bedre hensyn til cyklisterne. Det er for farligt lige nu at færdes som cyklist, mener hun. Aldrig nogen garanti for saltning Aarhus Kommune har ansvaret for vedligeholdelse af i omegnen af 700 kilometer cykelsti. Her inddeles de offentlige cykelstier i tre forskellige kategorier alt efter, hvor ofte og hvornår på dagen stierne skal saltes og ryddes for sne. Ifølge Tenna Olsen, der er afdelingsleder for vejafdelingen i Aarhus Kommunes entreprenørenhed, var der ikke nogen manglende saltning mandag morgen.

Tenna Olsen forklarer, hvordan kommunens vinterberedskabet fungerer.