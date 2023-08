Mistanke om narkokørsel: 18-årig kørte ung kvinde ned i fodgængerfelt

Den alvorlige ulykke torsdag eftermiddag kort før klokken 18, hvor en 26-årig kvinde blev alvorligt tilredt efter at være blevet påkørt af en bilist, får i dag et retsligt efterspil.

Således bliver en 18-årig mand fredag middag fremstillet i grundlovsforhør, hvor han er sigtet for at have været påvirket, da han påkørte kvinden.

Dermed går politiet efter at få den 18-årige varetægtsfængslet.

Ulykken skete i krydset Hestehavevej og Oddervej i Højbjerg, og ifølge en opdatering fra politiet skete påkørslen, mens kvinden i et fodgængerfelt var ved at passere vejen.

Hun blev efter uheldet indlagt på hospitalet i kritisk tilstand, og kvindens pårørende er underrettet, fremgår det af meddelelsen fra politiet.

Billeder fra ulykkesstedet viser, at bilens forrude er knust og trykket ind efter påkørslen. I bilen fandt politiet flere pakker tramadolpiller, og betjentene på ulykkesstedet mistænkte, at den unge mand kunne være narkopåvirket.

Tramadol er et smertestillende middel af såkaldt opioid-type, som kan lindre moderate til stærke smerter.

Den 18-årige fik efterfølgende foretaget en blodprøve, der nu skal vise om han havde stoffer i blodet, da han påkørte den 26-årige kvinde.

En bilinspektør, der har foretaget undersøgelser på ulykkesstedet, skal nu forsøge at klarlægge omstændighederne omkring ulykken.