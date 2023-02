Mistænker virksomheder for snyd med arbejdskraft

For en uge siden gennemførte Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet en stor, landsdækkende aktion mod social dumping.

De har haft fokus på, at virksomhederne betaler den korrekte skat og moms i Danmark, selvom arbejdet udføres af udenlandske virksomheder og medarbejdere.

Fire virksomheder i byggebranchen i Aarhus kan se frem til at få besøg igen. Det fortæller Ernst O. Nielsen, funktionsleder i Skattestyrelsen.

- Vi har brug for yderligere oplysninger, inden vi kan træffe en endelig afgørelse. På en af kontrollerne i Aarhus tyder det umiddelbart på, at to udenlandske virksomhedsejere reelt bør være lønmodtagere i det danske firma, som de arbejder for, så der løbende vil blive afregnet dansk skat af deres indtjening.

- I en anden kontrol mødte vi to udenlandske arbejdere, som vi vurderer, er arbejdsudlejet til danske virksomheder, der derfor nu skal betale arbejdsudlejeskat, siger Ernst O. Nielsen i en pressemeddelelse.

På landsplan blev i alt 46 virksomheder inden for hovedsageligt byggebranchen kontrolleret. I 32 af virksomhederne, svarende til 76 procent af de besøgte virksomheder, konstaterede Skattestyrelsen forhold, der skal undersøges nærmere.

I forbindelse med kontrollerne talte Skattestyrelsen med 102 medarbejdere og virksomhedsejere, hvoraf de 80 var udenlandske.