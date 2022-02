Minister og rådmand skærer kraftigt ned på byggestøj

De 10.000 beboere i Årslev og Tilst, der er nabo til byggepladser langs jernbanen, kan nu få lettere ved at sove om natten.

Der er i dag landet en ny aftale mellem Transportministeriet og Aarhus Kommune, der sænker grænsen for støjen når Banedanmark skal elektrificere jernbanen i nordgående retning fra Aarhus H.

Steen Stavnsbo (K), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, er tilfreds med den aftale, man har indgået.

- Da der kom en ny transportminister, rettede jeg straks henvendelse igen omkring de her problematikker. Heldigvis var Trine Bramsen lydhør, og det er jeg meget glad for, da det betyder en markant reduktion af generne for vores borgere. Der vil stadig være gener ved byggeriet, men støjen er reduceret ganske betragteligt, siger han.