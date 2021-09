Minister kræver redegørelse om skole

Lisbeth Schmidt, der er Børn- og Ungechef i Aarhus Kommune, er bekendt med dele af sagen og har sat skolen under særligt tilsyn.

Skolen er tidligere blevet fremhævet af blandt andet Lars Løkke Rasmussen, fordi den havde hævet karaktergennemsnittet.

Forventer redegørelse

Både lokale politikere og medlemmer af Folketinget siger til Politiken, at der skal laves en redegørelse af sagen.

Mai Mercado, der er undervisningsordfører i Konservative siger til, avisen, at sagen er helt grotesk, og at hun ikke har meget tiltro til, at Aarhus Kommune er i stand til at undersøge sig selv i denne sag.