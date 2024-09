Mindreårig standset på motorcykel

En mindreårig dreng tiltrak sig i weekenden politiets opmærksomhed, da han kørte uden lys og nummerplade på en motorcykel.

Da en patrulje ville stoppe ham, forsøgte han at køre fra den.

- Det lykkedes dog ikke. Det viste sig, at føreren var en bare 15-årig dreng, som i sagens natur ikke havde kørekort, skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Drengen modtog flere sigtelser for diverse færdselsforseelser, og hans forældre blev underrettet.

Det skete lørdag eftermiddag på Jegstrupvej i Hasselager, hvor en gruppe bil- og motorcykelentusiaster holdt træf. Her blev der blandt andet givet en bøde for en større hastighedsoverskridelse, en betinget frakendelse af kørekortet samt skrevet to sager på "unødig støj".