Mindreårig kørte galt på stjålet motorcykel

Det endte galt for en 15-årig dreng, da han natten til onsdag besluttede sig for at tage en tur på en motorcykel på Søren Frichs Vej i Aarhus.

Det er næsten overflødigt at skrive, at drengen ikke havde kørekort til maskinen.

I hvert fald var han ifølge døgnrapporten fra Østjyllands Politi sammen med en 17-årig kammerat, og de to skiftedes til uden hjelm at køre op og ned ad vejen på motorcyklen, som de på ukendt vis havde fået startet.

Klokken 04.56 blev der ringet til myndighederne, fordi der var sket et færdselsuheld på Præstevangsvej i Aarhus V, og det viste sig at være den 15-årige, som var forulykket efter at have påkørt et vejskilt.

Han blev kørt på skadestuen, men han var ikke i livsfare, oplyser politiet, der i første omgang har sigtet ham for at have kørt uden kørekort.