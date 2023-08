Mindre konkurrence: Rekordmange vil hellere gå til DHL

Der er budt op til stor firmafest i Mindeparken i Aarhus, når 47.500 mennesker deltager til årets DHL Stafet, som foregår tirsdag, onsdag og torsdag i denne uge. Det er langt fra første gang, at firmaer mødes til et motionsopgør med Mindeparken som slagmark. Dog er noget ikke som det plejer. I år har hele 20.000 mennesker nemlig valgt at gennemføre de fem kilometer ved at gå. Mulighed for en anderledes snak Over 800 firmaer har tilmeldt sig stafetten, og ifølge Jeanette Sørensen, som er eventchef for Aarhus Motion, er der mange, der ser stafetten som mere end bare motion. Spørger man hende, skyldes de mange 'walkere' til årets stafet ikke dovenskab, men at folk ser det som en god mulighed for at tale sammen undervejs. Andre år har der været omkring 5.000 gående deltagere om dagen, i år er tallet på godt 7.000. - At så mange vælger at gå, hænger formentlig sammen med, at de kan tale om alle de ting, som de ellers ikke har tid til at tale om i en travl hverdag på kontoret, siger Jeanette Sørensen.

I weekenden op til DHL Stafetten blev der arbejdet hårdt på at gøre det hele klar.

Dette genkender man også hos kirstinelund, som er et virksomhedsfællesskab i Lystrup. Her har de udviklet nogle særlige samtalekort til de medarbejdere, som i år skal gå stafetten.

Men kan voksne mennesker ikke selv finde ud af at starte en samtale? - Jo, det er voksne mennesker, så selvfølgelig kan de det. Men samtalekortene er til for at skabe en anden samtale, end der plejer at være på arbejdspladsen. De åbner op for at skabe relationer mellem mennesker på tværs, siger Rikke Dige, som er eventkoordinator & netværksfacilitator ved kirstinelund. Samtalekortene har forskellige spørgsmål med to på hvert kort. Med dem i hånden er man for eksempel klar til at spørge sine med-walkere, hvilke mennesker de betegner som modige, eller hvad deres yndlingsoverspringshandling er.