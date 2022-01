Millioner var afsat til at forebygge overgreb på børn: Nu går pengene tabt

Corona og jura

Sundhedsministeriet oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at når ordningen stadig ikke er i gang, skyldes det blandt andet corona-pandemien og manglende hjemmel i sundhedsloven.

I et skriftligt svar skriver de blandt andet, at ministeriet arbejder på at forberede et forslag, der skal ændre loven, så det bliver muligt at indføre anonym behandling.

TV2 ØSTJYLLAND har bedt om et interview med sundhedsminister Magnus Heunicke (S), men Sundhedsministeriet oplyser, at de ikke har yderligere at tilføje.

Camilla Fabricius (S), der er næstformand i sundhedsudvalget, ærgrer sig over, at den anonyme adgang ikke er blevet indført.

- Det er vigtigt at sige, at pædofile tanker er et emne, der er ekstremt vigtigt at tage hånd om. Jeg er træt af, at den sundhedssituation, vi har været i, har gjort, at vi ikke er nået igennem med sundhedsloven, siger Camilla Fabricius til TV2 ØSTJYLLAND.