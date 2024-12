Millioner på vej til nyt spor gennem skoven

I mere end fem år har en forening kæmpet for at samle penge ind til et ganske særligt spor i True Skov vest for Aarhus.

Et spor til mountainbikes er smalt og kan næsten være skjult i skoven. Det er terrængående og til tider mudret, og det er altså et spor fyldt med sving og bakker, som en helt almindelig bycykel nok ville have svært ved at komme igennem.

- Vi er nødt til at trække på sporbyggere med store maskiner, for vi kommer ingen steder med en skovl og en spade og en rosensaks.

Tre millioner for at anlægge et mountainbikespor, der lyder som mange penge. Hvad skal de penge bruges på?

- Det giver et fællesskab, hvor folk mødes i skoven og til arrangementer. Og så får et mountainbikespor folk ud i naturen, ud i skoven.

- Det er jo fedt, men for mig har det næsten ikke kunnet gå hurtigere, fra det øjeblik, hvor jeg kom ind i det. Ting tager tid, men jeg synes faktisk, at det er gået hurtigere, end jeg havde regnet med.

I den forbindelse har True Skov Trail Builders fået et tilskud på to millioner kroner. De penge skal bruges på at realisere drømmen om en seks kilometer lang mountainbike-rute under trætoppene.

Er sporet der ikke, er så kommer mountainbike-cyklisterne til at benytte sig af de stier, som andre af skovens gæster med mindre fart på, benytter sig af. Men til en sådan kørsel skal sporet altså helst være separat og kun kryds skovens øvrige stier få gange, for ikke at genere de andre brugere af skoven, lyder det fra formanden.

- Det betyder alt. Det betyder, at vi er fri for at være i konflikt med andre. Så et spor, som kun meget sjældent krydser andre spor, det er vigtigt.

Derudover har Aarhus Kommune ifølge Kurt Kragh Sørensen skrevet i deres tilsagn om de to millioner, at der også kommer til at indgå en aftale om vedligehold af sporet.

Hvad er det ellers, sådan en mountainbike-spor kan bidrage med?

- Kroppen har mentalt godt af at være herude i skoven. Der sker bare noget andet end i en svedlugtende hal.

Dialogen med skovens andre brugere er god, og hele planen har været fremvist, lyder det fra .

20,2 millioner uddelt

Ved ansøgningsfristen 1. september til Anlægspuljen, der hvert år uddeler midler i Aarhus Kommune, havde de modtaget i alt 59 ansøgninger fra foreninger, som havde søgt om samlet 148 millioner kroner inklusiv moms i tilskud. Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

I alt har rådmand Rabih Azad-Ahmad (RV) uddelt 20,2 millioner kroner til i alt 33 foreninger.

- Jeg er glad for at kunne støtte 33 konkrete projekter. Det er ingen hemmelighed, at Aarhus mangler idræts- og fritidsfaciliteter, men de her penge er ikke bare en investering i bygninger. De er en investering i mennesker. De er en investering i hele lokalsamfund. Det er vigtigt for mig, at så mange som muligt får mulighed for at dyrke idræt eller mærke foreningernes unikke fællesskab på andre måder, siger rådmand Rabih Azad-Ahmad (RV).

Projekter, hvor tilskuddet er højere end tre millioner kroner, skal behandles i byrådet. Rådmanden fremsender snarest en byrådsindstilling på, hvem han indstiller til at modtage støtte.