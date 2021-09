Millioner er brændt af: Opdatering af brandhaner er gået i stå

Det skal gøres, men hastigheden er ikke så vigtig

I Teknisk Udvalg i Aarhus kommune vurderer udvalgsmedlem Jan Ravn Christensen (SF), at det er vigtigt at komme videre med projektet.

- Vi skal i mål, og vi skal finde ud af, hvor hurtigt det kan ske indenfor den samlede økonomi, vi har i kommunen, siger han.

Jan Ravn Christensen anerkender, at det er en skal-opgave for kommunen at sikre tilstrækkelig vandforsyning til brandslukning. Han er dog ikke bekymret for, at det vil være af stor sikkerhedsmæssig betydning, hvis brandhanerenoveringen ikke sker helt så hurtigt som tiltænkt.

- Det er meget få ildebrande, der bliver slukket med hjælp fra brandhaner, og der, hvor der mangler at blive efterset brandhaner, er i det centrale Aarhus, hvor det er begrænset, hvor lang afstand der er mellem brandhanerne, hvis det endelig er, siger han.

Desuden, påpeger han, er der nem adgang for tankbiler og adgang til åbent vand langt de fleste steder i midtbyen.

Det betyder dog bestemt ikke, at kommunen ikke skal have styr på tingene, siger han.

- Vi skal som byråd sikre, at vi kan leve op til at finansiere den del, som er strengt nødvendig her og nu, og selvfølgelig, på sigt, få fundet den fulde finansiering til at få brandhanerne helt op i niveau.