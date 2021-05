Milliondyr skulptur skal flyttes til hemmeligt sted

Og efter at have tilbragt det seneste år i stilhed, kom kunstværket atter i fokus i sidste uge.

Her kom det frem, at det 4,5 millioner kroner dyre kunstværk i knap et år har været opbevaret i 'depot' på en slags holdeplads i det fri.

Her står værket på en nedlagt vej omgivet af jordvolde og høje træer med en bom for enden, der ganske vist forhindrer kørsel til værket, men ikke forhindrer gående at komme helt hen til delene.



Her har Vanddragen været opbevaret, siden den blev fjernet fra Store Torv ,og ligger skilt ad i mange dele. En behandling, som siden har mødt kritik fra byrådsmedlem Lone Hindø (S).