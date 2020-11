Militærfly i 700 meters højde: Øvelse i luftrummet over Østjylland i dag

Tester baggrundsstøj i Østjylland

Der er en helt særlig grund til, at flyene svinger over netop Aarhus og Randers i forbindelse med øvelsen. De skal nemlig teste systemet i tætbeboede områder.

- Vi kommer til at kredse lidt over Aarhus og Randers, da vi skal teste systemet med meget baggrundsstøj. Alt elektronik skaber en baggrundsstøj på vores udstyr, og der er meget mere af den støj i byer end på landet eller over havet, og det er det vi skal teste, siger Morten Jensen.

Øvelsen vil ifølge Morten Jensen ikke være til gene for borgerne i Aarhus og Randers, men det vil være muligt for flyentusiaster, fotografer og andre interesserede at få et godt glimt af de store maskiner, da de vil flyve helt ned til en højde af 2000 fod - svarende til cirka 700 meter.