Mikkel glemte sin vinterdepression, da han hoppede i vandet

Mikkel Jessen fra Aarhus havde lige sagt sit job op og startet som selvstændig, da coronapandemien skyllede ind over Danmark og resten af verden. Han er kunstmaler og streetartist, hvor jobbene ikke ligefrem hænger på træerne, så det kræver en masse opsøgende arbejde og ture ud af huset, når der skal laves aftaler. Timingen med nedlukningen kunne derfor ikke have været værre. - Det ramte mig hårdt, og bekymringerne hobede sig op. Jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle navigere rundt i tilværelsen, og jeg endte med at få en form for vinterdepression, siger Mikkel Jessen til TV2 Østjylland. - Den kom snigende lige så stille hen over vinteren, der på alle måder føltes ekstra lang og mørk, fordi jeg gik derhjemme med alle mine tanker. Men en dag fik jeg en idé, der viste sig totalt at ændre mit liv.

Mikkel Jessen ringede til sin far, der bor i Risskov. De to aftalte at tage en tur sammen ned til havnebadet på Aarhus Ø. De ville prøve at hoppe i vandet. Hvor ideen opstod, står lidt hen i det uvisse, men Mikkel husker, at det var en hård ilddåb. - Vi blev virkelig kolde, så vi skyndte os hjem og blev væk i nogle uger. Det var på mange måder en forfærdelig oplevelse for os begge to, men alligevel valgte vi at prøve igen.

Som at samle to skabe fra Ikea Mikkel Jessen havde længe set på andre, der vinterbadede, og det var grundlæggende derfor, han også ville prøve det. Han kunne se, at de virkede glade, når de plaskede rundt dernede i det kolde element. Så han tog modet til sig og gik i igen. - Anden gang var noget helt andet. Jeg tror, man kan sammenligne det med at samle to ens skabe fra Ikea, hvor første gang er noget lort, hvorefter man med nummer to pludselig har fanget, hvad det hele handler om, siger Mikkel Jessen. I dag hopper Mikkel på cyklen og tager turen fra lejligheden i Paradisgade næsten hver dag og i hvert fald fem gange om ugen. Det tager tre minutter, hvis han undgår rødt lys i krydset ved Kystvejen og Bernhardt Jensens Boulevard. Ved rødt lys tager det fem minutter længere. - Jeg er der fast hver fredag, hvor jeg dypper mig, går i sauna, drikker en kop kaffe og spiser en croissant. Det er mig og min far, og vi gør det ikke af pligt. Vi gør det, fordi vi har lyst til det, og det begynder allerede om tirsdagen at fylde i mine tanker, at nu skal vi snart gennemføre vores fælles fredagsritual, siger Mikkel Jessen.

Hvad giver det dig? - Jamen, jeg overvinder noget inde i mig selv, hver gang jeg mærker kuldechokket uden at skrige, fordi jeg psykisk er i fuld kontrol. Jeg får skubbet nogle grænser ved at vise, at det er mig, der bestemmer over min krop og mit sind, og så kan jeg godt lide, at det gør lidt ondt. Lide det? Ja, du ved - lidt ligesom grøntsager, der smager dårligt. Dem spiser jeg også gerne med stor fryd, hvis jeg ved, at de er sunde og gør noget godt for mig. Jeg er ikke læge, så jeg kan ikke forklare i detaljer, hvorfor vinterbadning rent fysiologisk er sundt for kroppen. Jeg kan bare sige, at det påvirker mit mentale helbred på en måde, hvor jeg ikke kan undvære det, siger Mikkel Jessen. Han startede med hurtige dyp. Så blev det ti, 20 og 30 sekunder. I dag opholder han sig i vandet i ti minutter ad gangen mindst én gang om ugen.



Gode råd til sikker vinterbadning Varm dine muskler op, før du går i det kolde vand. Eksempelvis ved at løbe eller gå en tur.

Hvis du går direkte fra saunaen til vandet, så lad kroppen køle lidt ned, inden du går i vandet.

Hop aldrig i det kolde vand med hovedet først og tag gerne en hue på.

Træk vejret roligt, når du går i vandet. Koldt vand kan give dig midlertidig åndenød.

Tag kun et kort dyp på fem til ti sekunder de første gange, du vinterbader. Herefter kan du forlænge længden på dine dyp, som du synes. De fleste vinterbadere bader højest 20-40 sekunder.

Tag varmt tøj på efter badningen og drik rigeligt med te, kaffe, kakao eller andre varme drikke.

Gå under ingen omstændigheder i vandet, hvis du er påvirket af alkohol eller føler dig sløj og bad aldrig alene. Kilde: Respektforvand.dk. arrow-down

Måneders tavshed brudt i saunaen Mikkel Jessen har fundet ud af, at der sker noget særligt blandt mennesker, når de mødes i særlige rammer. Som eksempelvis i en sauna. Det fandt han ud af, da han meldte sig ind i vinterbadeklubben på Aarhus Ø og begyndte at komme der fast. Igennem nogle måneder havde han næsten dagligt siddet i saunaen side om side med den samme unge mand, men de to havde aldrig vekslet et ord med hinanden. Pludselig begyndte de at snakke sammen, og det viste sig, at de havde en masse tilfælles. De holder med AGF og elsker kunst og dyr. Den anden fyr er til heste, og Mikkel kan lide fugle, som han maler en del af.

- Det gik op for mig, at jeg var blevet bedre til at komme ud af min skal. Tænk på alle dem, der aldrig veksler et ord med deres naboer, selv om de er lige hér. Jeg synes faktisk, jeg er blevet ret god til den her form for smalltalk efterhånden, og det tilskriver jeg udelukkende det, at jeg er begyndt at komme i vinterbadeklubben, siger Mikkel Jessen og kommer med en opfordring til alle dem, der måtte gå rundt og have lyst til at prøve det på egen krop: - Du skal bare gøre det, og gør det nu! Læg nej-hatten væk og kom afsted. For mig har det betydet, at jeg ikke længere føler mig deprimeret, siger Mikkel Jessen.

Det skal ned, hvor det kilder Mikkel Jessen har dog prøvet at komme op ad vandet og føle sig svimmel og desorienteret med tunnelsyn. Det er et tegn på, at man har været i for længe. - Det er vildt fedt at komme til det punkt, hvor kroppen ikke længere føles kold, men det er også sundt at opleve, at man altså ikke er udødelig. Derfor bør man heller ikke tage hovedet under, hvis det er første gang, man prøver det, siger Mikkel Jessen.

Det skal gerne ned under fem grader, så det virkelig kilder. Det er dér, man får den fulde oplevelse Mikkel Jessen

Lige nu glæder han sig til, at sæsonen for vinterbadning fra den 1. oktober officielt går i gang, og så ser han frem til, at vandets temperatur begynder at falder fra de nuværende 15 grader. - Det skal gerne ned under fem grader, så det virkelig kilder. Det er dér, man får den fulde oplevelse.