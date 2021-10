Midt i valgkampen: Rådmand stopper i politik

Rådmand for Sociale forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune, Kristian Würtz (S), stopper i politik til nytår, fordi han har fået nyt job.



Fra årsskiftet skal han nemlig være direktør for Brabrand Boligforening.

Det oplyser han på Facebook.

I den forbindelse har han meddelt borgmester Jakob Bundsgaard (S), at han fra årsskiftet ikke længere kan varetage jobbet som rådmand.

Ligeledes ser han heller ikke jobbet som direktør og en plads som medlem af byrådet som forenelige størrelser. Af den grund stopper han i politik.

- Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med medarbejdere og ledere, som hver eneste dag lægger liv og sjæl i at Aarhus Kommune skal løse sine opgaver godt til gavn for byens borgere, og jeg vil lægge mig i selen for at mine sidste måneder som rådmand skal blive gode, skriver han på Facebook.