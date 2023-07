Midaldrende mænd fængslet for knivopgør

Efter et knivopgør natten mellem søndag og mandag på Lille Torv i Aarhus, er to mænd på henholdsvis 50 og 65 år nu blevet varetægtsfængslet i fire uger.

Det oplyser Østjyllands Politi via mediet Twitter.

Begge mænd blev efter opgøret kørt til hospitalet for behandling af skader, og den 50-årige var så medtaget, at han mandag blev fremstillet i grundlovsforhør in absentia.

Det betyder, at han ikke var i stand til at møde op i Retten i Aarhus. Det var han til gengæld tirsdag, hvorfor han her til formiddag blev stillet for en dommer, der valgte at fængsle ham i fire uger.

Samme besked fik den 65-årige mand, der mandag stod over for dommeren. De er begge sigtet for grov vold samt for overtrædelse af knivloven.

Den 50-årige har kæret afgørelsen til landsretten.