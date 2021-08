Michael har fået nok: - De lytter mere til boligspekulanter end borgere

På byrådsmødet torsdag aften langede rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), også ud efter formanden for Christiansbjerg Fællesråd, Michael Poulsen, for hans udtalelse om, at der ikke er flyttet et komma.

- Hvordan kan man sige, at der ikke er ændret et komma, når man er gået fra 233 boliger til 211 boliger? Der bliver altså 22 boliger færre. Det er ikke at flytte et komma, sagde Bünyamin Simsek.



Socialdemokratiet freder villakvarterer