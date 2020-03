Mias hund havde kæmpe knude på kroppen – søgte hjælp hos digital dyrlæge

Hvad gør man, hvis man er i hjemmekarantæne på grund af COVID-19 og samtidig har et kæledyr, som ikke er på toppen?

Disse bekymringer stod Mia Vester fra Aarhus i den grad med i søndags.

Hun opdagede nemlig, at hendes ene slædehund meget pludseligt havde fået en knude på størrelse med en appelsin på brystbenet.

- Min første reaktion var, at jeg skulle køre ’babu babu’ ned til vagtlægen, men jeg må ikke gå ud, så det var virkelig svært for mig, siger Mia Vester til TV2 ØSTJYLLAND.

Mia Vester er kronisk syg, og hun er derfor i højrisikogruppen for at blive smittet med COVID-19, og så har hun har fået besked fra lægen om, at hun skal blive hjemme.

Derfor fulgte hun ikke sin første intuition søndag, men slog i stedet koldt vand i blodet, blev hjemme og krydsede fingre for, at hendes slædehund Akeela ikke fejlede noget alvorligt.

- Det var rigtig svært for mig. Det er jo vigtigt for mig, at min situation ikke gør, at jeg skal gå på kompromis med mine hundes helbred. Jeg ved, det er rigtig skidt for mig at gå ud, men jeg skal jo også passe på mine hunde, siger Mia Vester til TV2 ØSTJYLLAND.

Mia Vester har hele tre slædehunde. De hedder Akeela, Kodiak og Denali. Foto: @nordicmalamutes

Fik tjekket sin hund af digital dyrlæge

Mia Vester vendte situationen med sin veninde, som fortalte, at Mia Vester kunne for tjekket sin hund af en dyrlæge via en videokonsultation hos dyrelægeklinikken FirstVet, som blandt andet holder til i Aarhus.

- Jeg fik en tid hos dem rimelig hurtigt, og det fungerede bare så godt. Det er virkelig en kæmpe hjælp i den her tid, som jeg klart kan anbefale andre, siger Mia Vester til TV2 ØSTJYLLAND.

Mia Vester bestilte konsultationen gennem FirstVets app. Her skulle hun blandt andet skrive, hvilket dyr hun har, og hvad der var i vejen. Hun skulle også lægge billeder op af den appelsinlignende knude, som Akeela havde på brystbenet.

FirstVets digitale dyrlæge vurderede dog, at Mia Vester ikke kunne undgå at tage sin hund med til en fysisk dyrlæge. Et faktum, som bekymrede Mia Vester, fordi hun netop ikke må gå uden for en dør.

- Den digitale dyrlæge klædte mig heldigvis godt på og fortalte, at dyrelægeklinikkerne også tager en masse forholdsregler, så det var rigtig godt, og det endte med at gå rigtig fint, siger Mia Vester til TV2 ØSTJYLLAND.

Her ses den knude, som Akeela har brystbenet. Foto: Mia Vester

Afleverede Akeela på parkeringsplads

Mandag morgen kørte Mia Vester sin hund hen til sin lokale dyrlæge i Aarhus. Hun havde på forhånd fortalt dem om den situation, hun står i.

Mia Vester bandt sin hund fast på en krog på bilen, da hun ankom til parkeringspladsen ved dyrlægeklinikken, hvorefter dyrlægen kom ud og hentede Akeela og efterfølgende afleverede hende igen.

- Jeg skulle slet ikke ud af bilen, så det var rigtig godt. Min egen dyrlæge sagde, at Akeela fejlede præcis det, som den digitale dyrlæge havde sagt til mig, så det var rimelig spot on, siger Mia Vester til TV2 ØSTJYLLAND.

Mia Vesters hund har en knude, som trykker på lymfekirtlen, og derfor dannede der sig væske og inflammation omkring, som gav den store hævelse. Derfor får Akeela nu antibiotika og skal efterfølgende have fjernet knuden.

Mia Vester er kronisk syg, og derfor må hun ikke opholde sig sammen med andre mennesker i denne corona-tid. Derfor kører hun langt ud i skoven, når hun skal lufte sine tre slædehunde. Foto: @nordicmalamutes

Relevante som aldrig før

Corona-virussen har vendt op og ned på hverdagen, som vi kender den. Samfundet er lukket ned, fordi vi skal passe på os selv og hinanden, men vi må ikke glemme hjemmets kæledyr.

Sådan lyder opfordringen fra den digitale dyreklinik, FirstVet, som Mia Vester fik online konsultation af i søndags.

Mia Vester er langt fra den eneste, der har taget denne mulighed i brug. Dyreklinikken har nemlig aldrig før været så relevante, som de er netop nu.

- Vi oplever en noget større efterspørgsels end normalt. Blandt andet fra kæledyrsejere, der helst vil holde sig derhjemme, siger Camilla Lindhard, der er digital dyrlæge hos FirstVet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ligesom resten af samfundet er dyrlægerne påvirket af corona-virussen og mange veterinærklinikker må lukke.

Ved at være det første kontaktpunkt kan FirstVet være med til at afhjælpe presset på dyrlægeklinikkerne i en tid, hvor der hurtigt kan opstå bekymringer i forbindelse med Corona-virussen.

- Med videokonsultationerne kan vi også hjælpe dyrklinikkerne med at sortere de dyr fra, som måske i virkeligheden ikke har behov for at kom til en veterinærklinik, siger Camilla Lindhard til TV2 ØSTJYLLAND.

Sænker prisen i corona-perioden

FirstVet har sjældent haft så travlt, som de har lige nu. Alligevel har de valgt at sænke prisen i de fjorten dage, hvor corona-karantænen gælder.

Det skal hjælpe mange danskere, som har et dyr med behov for at blive tilset af en dyrlæge, men som ikke kan få det på grund af karantænen eller selvisolation.

- Vi gør det for at hjælpe med at sørge for, at færrest muligt går ud. Jeg er glad for, at jeg arbejder i et firma, som også tænker på at hjælpe og ikke kun på at tjene penge, siger Camilla Lindhard til TV2 ØSTJYLLAND.

FirstVet sænker deres pris med 50 procent, så man nu kan få en konsultation hjemme fra sofaen til 145 kroner i hverdagen og til 224 kroner i weekenden.

FirstVet samarbejder også med forsikringsselskaber, der dækker besøgene for sine kunder. De samarbejder blandt andet med Agria Dyreforsikring, If og Tryg.