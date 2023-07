Mia får dybt personlige historier: - Jeg var i lørdags udsat for et seksuelt overgreb

Hun deler dem på instagramprofilen Postkort fra et ægte liv, der på kun et år har fået 16.000 følgere.

"Jeg var i lørdags udsat for et seksuelt overgreb."

- Det var fedt, og jeg kunne se, at der var et kæmpe behov, siger hun.

Hun er glad for det community, hun har fået skabt med sine følgere i løbet af det år.

Det viser ifølge hende, at der omkring sommerferien kan opstå mange forventninger til, hvad man skal, eller hvordan en "god" eller "rigtig" sommerferie ser ud.

- Det er tydeligt at mærke, hvornår folk har mest på hjerte og brug for profilen, siger hun.

- Folk er så søde til at kommentere og komme med gode råd og anerkendende kommentarer.

- Det er helt sindssygt. Det er et stort ansvar, men det er dejligt, og det er en bekræftelse af at andre sidder med det samme, siger Mia Andresen.

Følgerne fortæller hende, at de er afhængige af profilen, og af de mange opslag fremgår det også, at folk læser med på hvert eneste opslag.

Sidste år begyndte en idé at spire i hovedet på Mia Andresen: Postkortene skulle blive til en podcast.

- Det er fantastisk, at min profil kan bringe folk sammen. Det er meget rørende.

Hun har også formidlet kontakt mellem følgere og blandt andet hjulpet en dreng og hans mor med at finde en praktikplads, som en anden følger kendte til og gjort nederlag til en rørende historie. Der er mange temaer, som går igen på profilen såsom skilsmisse, ensomhed eller utroskab.

Et par gange har hun rakt ud til nogle af postkortskriverne, hvis deres beskeder har været på kanten, og hun har henvist til både Kræftens Bekæmpelse, Livslinien og Lev uden vold.

Podcasten bliver optaget hjemme i stuen i Aarhus for at gøre det mere personligt.

Inden den er blevet til virkelighed, inviterede hun sin følgere til at deltage i et lytterpanel og komme med input.



Til hendes overraskelse vil de eksempelvis helst ikke have eksperter eller kendte til at deltage, som Mia Andresen ellers havde forestillet sig.

- Det er et kæmpe frirum, at der ikke er eksperter eller psykologer. Det har flere sagt. De vil hellere have, vi snakker ud fra egne erfaringer, siger Mia Andresen.

På trods af et bugnende podcast-marked mener hun, at der er plads til den her også.

- Der findes nogle brevkasse-agtige formater, men ikke på den her måde, hvor det udelukkende er personlige historier. Vi inddrager følgerne ved at bruge kommentarerne også, siger Mia Andresen.

Hun er oprindeligt sygeplejerske og har taget en kandidat i børnepsykologi. Hun har nu sagt sit job op for at fokusere på profilen, podcasten og andre projekter, fortæller hun.