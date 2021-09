Mette vil gøre en forskel: Laver turbaner til kræftramte kvinder

Vil gøre en forskel

Mette begyndte at lægge mærke til, at kvinderne især gik med parykker, der var varme at have på. Hun fandt derfor på at udvikle en turban, designet til kvinder med hårtab.

- Det, at kunne gøre en forskel, er vigtigt for mig. Det betyder meget, når du kan gøre noget for en kvinde, der er meget ked af det, siger hun.

Mette valgte derfor at starte sin egen virksomhed, Ghita Design, hvor hun kunne sælge turbanerne, og den forretning kører hun nu ved sin af sit arbejde som frisør.