Mette blev nægtet adgang til sygt familiemedlem

I 25 dage har Mette Ratzer og hendes familie fra Aarhus forsøgt at besøge deres hjerneskadede bror, mens han var indlagt på Aalborg Universitetshospital. Men hver gang er de blevet afvist på sygehuset. Familien står tilbage med undring og bekymring. De forstår ikke, hvorfor de ikke måtte besøge Mette Ratzers bror Hans, der til dagligt bor på et botilbud i Hornum i Nordjylland.

Derfor bringer vi kun fornavn Da Hans har en værge, som tager sig af hans personlige forhold, og vi har ikke har kunnet komme i kontakt med værgen og få samtykke, har vi valgt kun at bringe hans fornavn og sløre hans ansigt. Såfremt værgen vender tilbage på vores henvendelser og giver tilladelse, vil vi naturligvis gerne bringe det fulde navn samt interviewe Hans.

Hans har en beskikket værge, men hverken værge eller botilbud informerede de pårørende, da Hans blev indlagt. - Det fandt vi ud af på egen hånd. Det har været forfærdeligt og enormt grænseoverskridende. Vi har været kede af og tænkt, om vi nogensinde så ham igen, siger Mette Ratzer.

Mette Ratzer så ikke sin bror i en hel måned. Foto: TV2 Østjylland

Afvist på sygehuset Det var personalet på sygehuset, der fortalte familien, at de ikke måtte besøge Hans, men de fik ikke nogen forklaring på hvorfor. Det er dog ikke sygehuset, der har udstedt et besøgsforbud. - Vi har fundet ud af, at det er noget, værgen har bestemt åbenbart. Det, tænker jeg, er fuldstændig vanvittigt, siger Mette Ratzer. Ifølge Aalborg Universitetshospital er hospitalet nødt til at følge det, når en værge forlanger besøgsforbud. Ifølge vores anvisninger fra værgen, har det været den rette måde at gå til det på. Og det har været sådan, vi har opfattet reglerne, at man har mulighed for i det tilfælde at afvise besøg, siger lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital Søren Hjortshøj. Så der har ikke været nogen lægefaglig begrundelse? Så vidt jeg er orienteret har der ikke været nogen lægefaglig begrundelse i det her, siger Søren Hjortshøj.

Familien kom med tegninger til første besøg på botilbuddet efter indlæggelsen. Foto: TV2 Østjylland

Hans har en beskikket værge, fordi hans egen mor ikke blev vurderet egnet til opgaven af Familieretshuset tilbage i 2020. Værgen blev beskikket, inden Mette Ratzer selv kunne byde sig til som værge for sin bror. TV2 Østjylland har flere gange forsøgt at komme i kontakt med Hans’ værge, men han er ikke vendt tilbage på henvendelserne. - Vi pårørende har mødt en mur, efter den her værge er kommet på, i forhold til at kunne hjælpe min bror, siger Mette Ratzer. Forsker undrer sig Eva Naur, der forsker i socialret og lektor ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, forstår ikke, hvordan værgen kunne forhindre familien i at besøge Hans. - I udgangspunktet er det hospitalet, der har adgang til at sige, at her kan man komme på besøge på bestemte tidspunkter, eller at der er nogle borgere, der af hensyn til behandlingen slet ikke kan få besøg, mens de er indlagt. Men at værgen går ind og udsteder et besøgsforbud på et hospital, det undrer mig meget, siger Eva Naur.

Eva Naur, lektor ved Juridisk Institut ved Aarhus Universitet, undrer sig over den beskikkede værges beslutning om at nægte familien at besøge deres bror. Foto: TV2 Østjylland