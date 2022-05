Mens de fleste køber rundstykker stjal unge mænd sprut

Mens de fleste nok ville gå i Aldi efter rundstykker klokken otte søndag morgen, var det noget helt andet, fire unge mænd gik derfra med – og endda uden at betale.



I hvert fald kan Østjyllands Politi mandag fortælle, at de søndag morgen sigtede fire unge mænd på mellem 20 og 26 år for at stjæle tre flasker vodka og nogle vodkashots.

Det gjorde de fra Aldi på Kamma Klitgårds Gade i Risskov, hvorfra politiet modtog en anmeldelse klokken 08.08.