Menneskerettighedsdomstol: Aarhusiansk mand krænket af fængselsbetjente

En mand fra Aarhus har fået krænket sine menneskerettigheder jævnfør Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, som er forbuddet mod tortur.

Det vurderer Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg tirsdag.

Manden, der er født i 1992, fik i april 2017 peberspray af to fængselsbetjente, mens han var anbragt i observationscelle.

En enig menneskerettighedsdomstol mener, at krænkelsen sker både i form af unødvendig magtudnyttelse og på grund af ufyldestgørende undersøgelse af sagen efterfølgende.

Domstolen lægger særligt vægt på, at lovligheden af handlingen ikke var adresseret i sagens undersøgelse. Spørgsmål, om det virkelig var nødvendigt at benytte peberspray, anses også som ubesvaret.

Aggressiv og truende adfærd

Manden blev anholdt den 24. marts 2017 og sigtet for overtrædelse af loven om våben og eksplosivstoffer, hvorefter han blev varetægtsfængslet. Herefter endte han i Enner Mark Fængsel i Horsens.

Gentagne gange blev han anbragt til observation og særligt sikrede celler på grund af aggressiv og truende adfærd, skriver domstolen.

Den 4. april 2017, mens han var i sådan en celle, fik han peberspray af to fængselsbetjente. Fængselsmyndighederne holdt fast i, at personalet var nødsaget til at anvende peberspray, da manden var aggressiv, havde revet sin madras i småstykker, tisset på gulvet og langet fysisk ud efter en betjent.

Manden, som har lagt sag an mod Danmark, anerkender, at han havde ødelagt sin madras, men fastholder også, at han forholdt sig passivt, da fængselsbetjentene kom ind i hans celle.

Efter hans forklaring skulle han også være blevet bevidstløs som følge af pebersprayen, hvorefter han blev trukket til den sikrede celle.

Ifølge bogen "Straffuldbyrdelsesloven med kommentarer" er en observationscelle en celle med fastboltet og slagfast inventar, som er forsynet med observationsrude i døren.