Farten sænkes på motorvejen: Men folk vil have støjen længere ned

Nok er de første spadestik til Marselistunnelen i Aarhus endnu ikke taget, men snart vil en støjreducerende udsigt rykke sig ud på Aarhus Syd-motorvejen. I den nærmeste fremtid skal bilisterne på strækningen mellem afkørslerne Hasselager Øst og Viby lette foden yderligere fra speederen, når de kører ind mod byen. Vejdirektoratet vil nemlig sætte hastighedsgrænsen ned til 110 kilometer i timen i den nuværende 120-zone, mens man lidt længere inde på strækningen skal helt ned på 70, hvor man i dag må køre 90. Det har transportminister, Thomas Danielsen (V) meddelt mandag.

Det er urimeligt, at der ikke bliver taget højde for støjreduceringen herude Ole Wessel, formand, Andelsboligforeningen Syrenlunden

Initiativet fra politikeren får en blandet modtagelse fra naboerne til den pågældende motorvej. - Det er et skridt i den rigtige retning set fra vores synspunkt herude i området, siger formand for andelsboligforeningen Syrenlunden, Ole Wessel, inden han fortsætter: - Men vi kan ikke forstå, hvorfor det kun er på den ene vej, man ønsker at sænke trafikken. Generende støj Andelsboligforeningen Syrenlunden grænser op til Aarhus Syd-motorvejen, som blot adskilles af et levende hegn. - Støjen er så stort et problem, at vi indimellem har potentielle købere, der ikke vil have vores boliger af den grund, og folk har været nødt til at flytte, fordi de ikke kunne få ro fra al støjen, siger Ole Wessel. Han påpeger, at der er rejst nye bebyggelser syd for andelsboligforeningen, hvor de har fået opført støjværn i forbindelse med byggeriet, da støjgrænserne var overskredet. - Vi så gerne, at man fik forlænget støjværnet, eller fik lavet en effektiv foranstaltning for at skærme støjen fra vejen. Det med hastighedsnedsættelsen kan være fint nok, men jeg tror ikke, det ændrer meget.

Skal undgå fartblindhed ved tunnel Initiativet kommer, efter at Nicolaj Bang (K), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, sammen med borgmester Jacob Bundsgaard (S) tidligere på året henvendte sig til Vejdirektoratet med ønsket om at øge trafiksikkerheden på strækningen. - Det er et stykke, som har resulteret i mange støjproblemer for borgerne i Stavtrup og Viby, og det har været et ønske både lokalt og politisk rigtig længe. Nu ser det altså ud til at lykkes, siger Nicolaj Bang. Fartnedsættelsen skal sikre, at bilisterne ikke lider af fartblindhed ved indgangen til tunnelen, men har tilpasset hastigheden frem til det indsnævrede vejrum i og ved den kommende Marselistunnel.

Det er klart, at vi ikke når støjproblemerne til livs Nicolaj Bang (K), rådmand, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune