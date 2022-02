Meldinger om pistol: Politiet gennemsøgte butikscenter

Storcenter Nord blev tirsdag aften centrum for en større jagt efter en mand med en pistol.

Østjyllands Politi have klokken 18.37 modtaget en anmeldelse, om at en mand var blevet set, med hvad der lignende en pistol gemt under jakken, da han var steget ud af en bil og efterfølgende bevæget sig ind i storcenteret.

Anmeldelsen havde fået Østjyllands Politi til at sende flere patruljer til Storcenter Nord. Politiet fik at vide, at manden var gået mod Netto, hvorefter området omkring dagligvareforretningen var blevet gennemsøgt.