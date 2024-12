Dyr fejl! Må destruere ti tons populær ost

Oste-elskere har fået en særdeles dårlig nyhed i dag, for en af Arlas populære Unika-oste bliver nu taget af hylderne i en måned i begyndelsen af 2025.

Et eller andet sted i Arlas store mejerianlæg i Nr. Vium ved Videbæk er der nemlig sket en usædvanlig fejl, der nu betyder, at mejeriet skal smide ti ton i containeren.

- Vi har det ikke ret godt med at smide det ud, men hvis der er en fejl i vores ost, så skal vi ikke sælge det. Selvom jeg synes, at det er svært, så er det det rigtige valg her, siger Svenja Troll, direktør for Arla Unika.

Det er den populære ost Gammel Knas, der er problemer med, har mejeriet konstateret. Så nu bliver osten taget af hylderne fra uge 2 og til og med uge 6 i det nye år.

Smager forkert og smuldrer

Hvis man ser på kiloprisen på Arlas hjemmeside, svarer ti ton Gammel Knas til, at der skal kasseres ost for mellem 3,4 og 3,9 million kroner i forbrugerpris.

Fejlen blev opdaget for et par uger siden.

- Da vi skulle skære osten op for at komme den i emballage, opdagede vi, at osten var meget smuldret, fortæller direktøren.

Det fik mejeristerne i Nr. Vium til at slå alarm, og så blev en større undersøgelse sat i gang. Det stod hurtigt klart, at det ikke kun var strukturen, den var gal med. Smagen var heller ikke, som Gammel Knas skal være. Den var for bitter.

- Når de to elementer (smag og struktur, red.) ikke er på plads, så vælger vi at trække ostene ud af markedet, fordi vi ikke vil gå på kompromis med kvaliteten, siger Svenja Troll.

Hvorfor bruger I ikke bare osten et andet sted i jeres produktion?

- Normalt bruger vi afskær og rester fra produktionen af Gammel Knas til produktionen af vores Gammel Knas Creme. Men fordi der er en fejlsmag, så vil vi heller ikke gå på kompromis med kvaliteten på Gammel Knas Creme, siger direktøren, der nu har sat gang i et større detektivarbejde.

Allerede i sommer var der bange anelse hos de danske oste-elskere. For her måtte Arla melde ud, at der kunne risikere at kommer perioder med udsolgt, fordi folk simpelthen var endnu mere vilde med osten, end mejerigiganten havde regnet med.

Og nu er der så kommet det problem, at ti ton ost skal kasseres.

Laboranter er lige nu i gang med at finde ud af, hvad der helt konkret er sket. Men det er en større opgave, for osten er produceret for to og et halvt år siden. Direktøren kan ikke give noget svar på, hvornår Arla Unika bliver klogere på årsagen.

- Jeg vil forvente, at det er i starten af det nye år, men jeg tør ikke sætte en dato på, for mange af analyserne tager lang tid, siger Svenja Troll.

Mejerigiganten vil ikke oplyse, hvor meget Gammel Knas den sælger om året. Blot at det er "en del", og at salget er stigende – men altså ikke i starten af 2025.