Mega-udvidelse på spil: Nu fortsætter forhandlinger

Hvordan kommer havneudvidelsen i Aarhus til at se ud? Det spørgsmål må vi vente lidt med at få svar på. Politikerne i Aarhus Kommune kom nemlig ikke frem til en endelig beslutning tirsdag aften, hvor forhandlingerne fortsatte til cirka klokken 01.30. Nu skal partierne mødes igen onsdag. Det bekræfter borgmester Jacob Bundsgaard (S) over for TV2 ØSTJYLLAND. - Det har været nogle gode og konstruktive forhandlinger, hvor vi er nået et stykke. Vi har aftalt at mødes igen klokken 17.00 (onsdag, red.) med henblik på at lave en aftale, siger borgmesteren. Ifølge Jacob Bundsgaard er der stadig nogle forskellige elementer, som de resterende partier i forhandlingerne havde brug for at drøfte med baglandet, inden der kan sættes underskrifter på en endelig aftale. - Det skal der være plads til i et forløb som det her, siger han.

quote Vi er ikke i mål endnu, men vi tror, at når vi mødes, så kan vi få landet en afbalanceret model Gert Bjerregaard (V), gruppeformand i Venstre

Gode takter Gert Bjerregaard (V), gruppeformand for Venstre, bekræfter, at onsdagen skal gå med at undersøge forskellige elementer og orientere baglandet, inden man igen sætter sig til forhandlingsbordet. - Vi synes, der er rigtig mange gode takter i de forslag, vi drøfter. Vi er ikke i mål endnu, men vi tror, at når vi mødes, så kan vi få landet en afbalanceret model, siger Gert Bjerregaard. Han vil ikke komme yderligere ind på, hvad der mangler at komme på plads, før en aftale kan laves. - Men vi er positive over for det her, og at de andre partier er lydhøre over for de ønsker, vi har i Venstre. Men der bliver selvfølgelig givet og taget i en forhandling, siger gruppeformanden. Kritik preller af Jacob Bundsgaard forventer også, at partierne kan komme i mål onsdag aften. - Men det afhænger selvfølgelig af, hvad partierne kommer tilbage til forhandlingerne med, siger han. Allerede tirsdag blev først Radikale Venstre, Enhedslisten samt løsgænger Jacob Søgaard Clausen sendt uden for døren, og senere i forhandlingerne gik Nye Borgerlige også.

quote Der er ikke nogen forskel på de hensyn, der skal tages. Byen og havnen hænger sammen Jacob Bundsgaard (S), borgmester i Aarhus

Flere af partierne kritiserede i den forbindelse Jacob Bundsgaard for at være for meget havneformand og for lidt borgmester i forhandlingerne - forstået på den måde, at borgmesteren kun fokuserer på havnens behov og ikke, hvad der er vigtigt for Aarhus, som løsgænger Jakob Søgaard Clausen formulerede det tirsdag. Den kritik preller af på borgmesteren. - Der er ikke nogen forskel på de hensyn, der skal tages. Byen og havnen hænger sammen. Vi sidder og forhandler med det mål at skabe en bæredygtig løsning, der tager hensyn. Ikke til havnen, men til de bekymringer, der har været fra borgere og interessenter, siger Jacob Bundsgaard.

