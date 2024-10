LIVE: - Jeg skifter ikke til et andet job

Jacob Bundsgaard (S) vil onsdag trække sig som borgmester i Aarhus.

Det skriver Aarhus Stiftstidende og Din Avis Aarhus på baggrund af anonyme kilder.

Klokken 10.30 holder borgmesteren pressemøde på Aarhus Rådhus. TV2 Østjylland sender det live her på hjemmesiden.

Herunder opdaterer vi med nyt fra pressemødet 10.30:

- Det er ikke meningsmålinger og det er ikke sager, siger Bundsgaard.

- Jeg synes, byen står et godt sted. Tusindvis flytter til byen, og vi har lige lavet et stort budgetforlig, hvor vi investerer i velfærd.

Bundsgaard forklarer, at han finder tidspunktet rigtigt i god tid før kommunalvalget om et år.

- Jeg glæder mig til at se, hvordan bolden bliver samlet op og bragt videre i den her vidunderlige by.

- En kæmpe anbefaling til alle om at engagere sig i lokalpolitik. Jeg går ud ad rådhuset med oprejst pande og energi og en tro på, at der er gode kræfter til at tage over.

- Jeg skifter ikke til et andet job, siger borgmesteren.

- Jeg vil gerne takke både nuværende og tidligere byrådskollegaer, siger Bundsgaard.

Jacob Bundsgaard fremhæver det, han er stolt af at have opnået i sin tid som borgmester.

- I dag meddeler jeg, at jeg stopper, siger Bundsgaard som det første på pressemødet.